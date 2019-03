Idoso é encontrado morto em açude

Raimundo Serra Gonçalves, 80 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (12), a beira do açude de uma chácara de Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações do site Alvorada Informa, os proprietários sentiram falta do idoso e passaram a procurá-lo pela região até encontrá-lo já sem vida no local. Raimundo era caseiro da chácara e pode ter se afogado no açude. Não havia sinais de violência no corpo da vítima.

O corpo de Raimundo foi levado para o Instituto Médico Legal de Dourados onde será feita a necropsia para descobrir a causa da morte. O caso está sendo investigado.

