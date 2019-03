Jovem encontrado morto levou 18 facadas

Foi identificado como sendo de Thiago Rodrigues Santos Silva, 21 anos, o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (11), em uma estrada vicinal na zona rural de Bataguassu.

De acordo com informações policiais, o jovem foi atingido com 18 facadas na região das costas e nuca. A vítima estava com documentos no bolso. Ele é morador de Presidente Venceslau, São Paulo. A polícia ainda trabalha para identificar o autor das facadas.

O jovem foi encontrado por populares que acionaram a polícia. Quando os militares chegaram ele já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Nova Andradina e a família da vítima já foi acionada.

Deixe seu Comentário

Leia Também