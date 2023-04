Motorista de aplicativo bate em homem com vassoura e impede feminicídio em MS

O que parece ser uma história de cinema poderia ter terminado em tragédia. Uma mulher, de 65 anos, quase foi assassinada pelo ex-marido de 68, na tarde desta sexta-feira (14), na cidade de Chapadão do Sul. Ele teria tentado colocar fogo na casa e esfaquear a vítima, mas foi impedido por um motorista de aplicativo que o agrediu com cabo de vassoura.

De acordo com as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, pois um homem estava tentando matar a ex-mulher. Ao chegar no local, os militares encontraram populares que estavam ‘cercando’ o a construção abandonada onde o autor estava escondido para o mesmo não fugir.

Ao ser preso, ele confessou que não aceitava o fim do relacionamento, por isso foi até a casa da vítima e jogou gasolina para atear fogo com ela dentro, porém foi impedido por populares.

Para a polícia, a vítima contou que estava em casa quando um motorista de aplicativo bateu em seu portão para lhe deixar uma encomenda. Ela então recebeu uma caixa de papelão com um bilhete escrito “quer acabar”. Ao abrir o portão, o ex-marido da mulher desceu do veículo e foi para cima dela.

Dentro da caixa estava uma garrafa cheia de gasolina, que o autor pegou e começou a jogar na residência. Não contente, ele ainda entrou dentro da casa e pegou uma faca para tentar atingir a vítima, mas foi impedido pelo motorista, que o atingiu com diversos golpes de cabo de vassoura.

Neste momento, a vítima conseguiu fugir pulando muros. Ela relatou ainda que sua mãe, de 80 anos, estava dentro de casa e que o autor a jogou no sofá dizendo que ‘iria colocar fogo nas duas’.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

