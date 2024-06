Motorista de aplicativo é denunciado por perseguir passageira após corrida na Capital

Um motorista de aplicativo, da modalidade de moto, foi denunciado por estar perseguindo uma passageira em Campo Grande. A corrida teria acontecido em fevereiro deste ano e desde então, a vítima estaria sendo alvo de investidas do homem.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher contou que ela pegou uma corrida de moto no final de fevereiro, da região central para ir para casa. No entanto, desde a finalização da corrida, o homem vai até a residência da vítima com frequência para demonstrar interesse amoroso por ela.

Em uma das investidas, ele chegou a pedir um copo com água para a vítima, aproveitando a situação para dizer que ela era: ‘muito bonita’. Percebendo o que estaria acontecendo, a jovem, de 25 anos, chegou a dizer para o motoqueiro que ela era casada e não tinha intenções com ele, deixando de atende-lo.

No entanto, a vítima já encontrou com o homem várias vezes nas proximidades de sua casa, dando a entender que ela está sendo vigiada pelo motoqueiro. No dia 10 de junho, o rapaz teria permanecido em frente a casa da mulher por cerca de 2h30.

Cansada da situação, a mulher alegou as autoridades policiais que além de causar constrangimentos e transtornos, a insistência do homem poderá causar problemas em seu casamento.

Diante dos fatos o caso foi registrado como perseguição na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também