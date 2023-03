Motorista de aplicativo é encontrado morto com bilhete ao lado do corpo

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro de um veículo em uma valeta, no Bairro Morada de Bosque, em Sorriso (MT), nesta quinta-feira (23). O autor do homicídio deixou um bilhete ao lado do corpo, alegando que a vítima teria abussado sexualmente da filha dele, menor de idade.

Segundo informações, a Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) esteve no local. O corpo foi encontrado por outros motoristas que passavam pela estrada e acionaram a Polícia Militar.

De acordo com a PM, o homem tinha várias perfurações, possivelmente, causadas por arma de fogo. “Encontramos uma carta escrita à mão, colocado no banco do motorista informando que se trata de vingança pelo crime de pedofilia. É uma situação que ainda será investigada pela polícia”, informaram em nota.

No bilhete encontrado ao do corpo, o suspeito aponta a suposta motivação do crime: "Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno", escreveu.

