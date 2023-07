Motorista de aplicativo é rendido e roubado por cinco pessoas na Nhanhá

Um motorista de aplicativo, de 52 anos, foi mais uma vítima de assalto de um grupo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (6), em Campo Grande. O caso aconteceu no Jardim Nhanhá, quando a vítima foi rendida e roubada por cinco indivíduos armados.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista aceitou uma corrida por volta das 1h30 da manhã na Avenida Júlio de Castilho, onde embarcou um homem e seguiria até o Jardim Nhanhá.

Quando chegou ao destino, o passageiro desceu e logo os cinco indivíduos apareceram e todos estavam armados, exigindo que a vítima entregasse todo o dinheiro e o celular do painel.

Em determinado momento, o motorista pegou a chave do seu carro, desceu do veículo e saiu correndo para pedir ajuda para outras pessoas.

Posteriormente, ele procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para registrar o caso como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

