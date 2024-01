Motorista de aplicativo passa mal ao inalar gás tóxico em corrida em Campo Grande

Motorista de aplicativo, que não teve a idade revelada, passou mal ao inalar gás tóxico durante uma corrida no final da tarde desta sexta-feira (20), em Campo Grande. Ele precisou encerrar a viagem antes do destino e chegou a temer que pudesse ser assaltado pela passageira.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima iniciou a corrida na Vila Albuquerque, onde embarcou uma passageira, de aproximadamente 23 anos, e que a viagem seria até a região central da cidade. Ele fechou os vidros e ligou o ar condicionado.

Porém, em determinado trecho da corrida, ele começou a sentir um cheiro estranho, passando a sentir palpitação e mal-estar, chegando a visualizar se a passageira havia acendido ou queimado alguma coisa no interior do veículo, contudo, nada foi constatado.

O motorista relatou no registro que sentiu que perderia os sentidos, quando abriu as janelas e o mal-estar diminuiu. Temendo pela sua integridade física e até ser vítima de um roubo, ele decidiu finalizar a corrida antes do destino, avisando a passageira, que permaneceu tranquila. O condutor ainda lembrou que a mulher era esperada por uma pessoa.

Após o fato, seguiu até um supermercado, avisou familiares e acionou a Polícia Militar, onde foi orientado a ir para uma unidade de saúde, onde foi atendido e medicado, posteriormente seguindo para a delegacia registrar o fato.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como uso de gás tóxico ou asfixiante.

