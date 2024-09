Motorista de app tem faca apontada no pescoço durante assalto em Campo Grande

Motorista de aplicativo foi assaltado e teve seu carro, um Renault Sandero, levado na noite desta quarta-feira (18) e ainda teve uma faca apontada para seu pescoço durante o crime, cometido por alguns indivíduos na região da Cidade dos Meninos, na área norte de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima aceitou uma corrida no Jardim Columbia, mas ao chegar no local indicado, não havia solicitante. Porém, apareceu uma mulher, com idade aproximada de 18 anos.

Ela questionou se a vítima era motorista de aplicativo, confirmado a situação, onde a suspeita passou a dizer que cancelou a corrida, mas começou a persuadir e convencer o motorista a aceitar levá-la até o Jardim Anache.

Contudo, ela informou que estaria acompanhada dos irmãos, cujo número não foi informado, que rapidamente entraram no veículo. Ao chegarem no bairro, a mulher pediu para que o motorista parasse o veículo próximo a uma rotatória.

Ela desceu, porém, os 'irmãos' e suspeitos permaneceram no carro e não explicaram qual era a rua para deixá-los, sendo que a viagem continuou e ao chegarem na Cidade dos Meninos, eles pediram para a vítima entrar numa estrada de chão, quando anunciaram o assalto, com um deles apontado uma faca para o pescoço da vítima.

Os criminosos mandaram o motorista a sair do carro e deitar no chão com as mãos para trás e saíram com o veículo com todos os pertences da vítima.

Conforme a vítima, os criminosos eram magros, cerca de 1,70m de altura e idade próxima aos 23 anos, sendo que um estava usando boné.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma branca.

