Motorista de Golf atira contra residência e acaba preso em tabacaria da Capital

Um rapaz, de 33 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (1°) após atirar contra uma residência no Jardim Aquarius, em Campo Grande. Ele estava dirigindo um Volkswagen Golf com mais dois indivíduos, não identificados, quando realizou os disparos em via pública.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher e um adolescente estavam em frente a casa fumando narguilé, quando visualizaram o veículo parado. Eles relataram para a Polícia Militar que após um momento, o carro se aproximou e sem qualquer motivo, os indivíduos dispararam contra o imóvel.

A mulher e o adolescente correram para dentro da casa e não conseguiram visualizar as características dos atiradores. Porém, com as características do veículo, a polícia passou a efetuar diligências e encontraram um Golf estacionado em uma tabacaria na rua Alberto Carlos Mendonça Lima, já nas imediações do bairro Santa Emília.

Foi pedido apoio devido à grande quantidade de pessoas ao redor do estabelecimento e por lá, os militares conseguiram encontrar o condutor do Golf e após revista no veículo, encontraram um revólver, de calibre 38, carregado com seis munições.

Questionado, o autor confessou que efetuou ao menos seis disparos e dispensou as cápsulas deflagradas em via pública. Com o rapaz ainda estava uma sacola com outras seis munições intactas.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, autuado por disparo de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo.

