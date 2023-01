Motorista é detido ao dirigir embriagado e fazer 'cavalo de pau' na Capital

Rapaz, de 28 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (4) ao ser visto dirigindo embriagado e realizando manobras perigosas, como o 'cavalo de pau' com seu carro, um Volkswagen Gol, na Palmacia, no bairro Moreninha, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a direção perigosa aconteceu próximo a uma tabacaria e que recebia uma grande quantidade de pessoas naquele momento, colocando em risco a vida de terceiros e demais motoristas que usavam a via.

Ainda segundo o registro, o rapaz ao ser abordado pela Polícia Militar não queria descer do carro e só acatou a ordem após seu irmão intervir no pedido. Ao descer do veículo, ele afirmou que teria ingerido bebida alcoólica e não quis realizar o teste do bafômetro, sendo feito o auto de constatação de embriaguez.

A todo momento o autor não quis cooperar, mas diante da presença do seu irmão, ele respeitou os policiais e seguiu as ordens. Os militares viram que o rapaz já tinha passagens por uso de drogas, por direção perigosa e por desacato.

O carro foi removido para o pátio do Detran-MS e o caso entregue na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também