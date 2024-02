Motorista é multado em R$ 15 mil ao tentar transportar 30 aves exóticas e cisnes

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi multado nessa terça-feira (30), em R$ 15 mil por transportar 30 aves exóticas em um veículo Fiat Fiorino. Os animais foram apreendidos pelo Exército Brasileiro durante barreira no posto de fiscalização do Lampião Aceso, na BR-262, no município de Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o portal Diário Corumbaense, os militares estavam na barreira da operação Àgata Oeste, quando abordaram uma Fiorino branco com as aves dentro de gaiolas na carroceria por volta das 23h.

Aos militares, o motorista contou que as aves saíram de Curitiba (PR) e teriam como destino a Bolívia. Ele chegou a apresentar uma GTA (Guia de Transporte Animal) de São Paulo, mas mesmo assim foi autuado e multado em R$ 15 mil pela PMA (Polícia Militar Ambiental).

Já as aves de diversas espécies, algumas que fazem rotas migratórias como cisnes coscorobas, foram levadas para a Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, em Corumbá.

Foto: Diário Corumbaense

