Motorista e passageiro trocam agressões em terminal de Campo Grande

Segundo informações do boletim de ocorrência, o passageiro estava sentado no banco da frente, antes da catraca, e o motorista orientou que aquele lugar era preferencial, onde o jovem relatou que não iria descer ou sair dali, pois tinha deficiência, dizendo que até pagaria outra passagem, pois carregava um ventilador.

O motorista, ainda conforme o registro policial, pegou o ventilador e colocou para fora do ônibus e teria tentado obrigar o passageiro a descer, mas o passageiro 'revidou' a atitude do motorista e jogou a mochila dele para fora do ônibus.

Alterados, ambos trocaram agressões e foram visualizadas por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana, lesões corporais em cada uma das partes envolvidas.

O caso foi levado a conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

