Motorista é preso ao ser flagrado com 26 toneladas de produtos ilegais

Um jovem motorista, de 29 anos, foi preso após ser flagrado transportando produtos químicos ilegalmente durante a noite de sexta-feira (6) em uma fiscalização na rodovia MS-141. A empresa responsável pela carga foi autuada apenas nesta segunda-feira (9).

De acordo com as informações policiais, uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) fazia fiscalização na rodovia quando foi abordado um caminhão Tractor Mercedes Benz, com uma carreta acoplada e carga perigosa de produtos químicos sendo transportada ilegalmente.

O veículo transportava 25.895 kg de produtos perigosos chinês, em tambores de lata e plásticos, sendo 55 kg de resina aditiva LV; 9.600 kg de Elastopan - Poliol; 150 kg de Aditivo Catalisador para Poliuretano Dabco 1027, Catalyst; 705 kg de Aditivo MEG; 20 kg de Aditivo Silicone; 2.878 kg de Elastopan - Isocianato; 12.397 kg Elastopan - Isocianato; e 90 kg GLYC, perigosos ao ambiente sem a licença ambiental. A carga seguia de Eldorado para a sede da empresa em Castanhal (PR).

Ainda conforme as informações, além de estar sem a licença ambiental, o transporte do produto perigoso era realizado sem haver no veículo as placas com os rótulos de riscos obrigatórios pelas normas para o transporte de produtos perigosos, bem como outras exigências legais.

O motorista, não possuía a autorização para transporte de produtos perigosos. Ele disse que era responsável pelo frete, que foi feito por contato direto com a empresa. O produto perigoso e o veículo foram apreendidos.

Por conta da apreensão, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime ambiental. Ele e os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de um a quatro anos meses de reclusão.

A empresa proprietária do produto foi autuada multada hoje (9) em R$ 15.537,00. Depois de executado o flagrante, os produtos químicos foram encaminhados à Receita Federal em Mundo Novo.

