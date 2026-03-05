Menu
Motorista Ã© preso com 182 quilos de cocaÃ­na em fiscalizaÃ§Ã£o da PRF em CorumbÃ¡

SubstÃ¢ncia estava acondicionada em compartimento preparado na carroceria

05 março 2026 - 13h11
Quantidade de droga apreendidaQuantidade de droga apreendida   (DivulgaÃ§Ã£o/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 182 quilos de cocaína nesta quarta-feira (4) em Corumbá, durante fiscalização na BR-262. A ação resultou na prisão do motorista e na apreensão da droga e do caminhão utilizado para o transporte.

O caminhão foi abordado após o condutor não obedecer à ordem de parada inicial, seguindo alguns quilômetros até ser interceptado pela equipe.

Durante a vistoria, os policiais localizaram um compartimento preparado na carroceria do caminhão, onde estavam escondidos os tabletes de pasta base de cocaína. A droga estava acondicionada para tentativa de transporte ilícito.

O motorista confessou ter recebido o entorpecente em Corumbá e que pretendia levá-lo até o interior de São Paulo.

O homem, a droga e o caminhão foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá, onde foram registrados os procedimentos legais cabíveis.

