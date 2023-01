Motorista é sequestrado por bandidos armados durante roubo de carro

Motorista, de 57 anos, foi sequestrado durante roubo de um Toyota Corolla, em Coronel Sapucaia, cidade na divisa com o Paraguai, região Sul de Mato Grosso do Sul, na noite de domingo (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, vítima estava andando pelas ruas centrais da cidade quando foi abordado por dois assaltantes armados em uma moto. Um deles apontou a pistola para o motorista, exigindo que encostasse o carro.

Após obedecer a ordem dos meliantes um deles entrou no automóvel, encostou a arma e mandou a vítima seguir até uma estrada não pavimentada. Chegando ao local, o autor assumiu a direção do veículo e seguiu em direção a Paranhos. Passados alguns quilômetros deixaram a vítima na beira da estrada, fugindo com o carro.

Para a polícia, a vítima contou que os autores eram paraguaios, falavam com bastante sotaque castelhano. Em relação à motocicleta só soube informar que era preta e não tinha placa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima.

