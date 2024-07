Motorista é socorrida após bater carro em árvore em Corumbá

Uma jovem, de 22 anos, precisou ser socorrida depois de perder o controle e bater o carro contra uma árvore na cidade na Rua Edu Rocha com a Rua Dom Pedro I, bairro Popular Nova, de Corumbá. O acidente aconteceu durante a noite de segunda-feira (1º).

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros do município, as equipes foram acionadas por volta das 20h48, pois o veículo havia colidido contra a árvore. No local, os militares encontraram a condutora estava consciente e orientada.

Apesar de não ter ferimentos graves, a jovem reclamava de dores na coluna. Por conta dessa reclamação, ela foi imobilizada e levada para o pronto-socorro, onde receberia atendimento médico especializado.

O veículo que ela conduzia, um Toyota Vitz, tinha placas da Bolívia. Não foram divulgadas informações a respeito da dinâmica do acidente.

