Motorista é socorrido em estado grave após colidir carro contra carreta na BR-262

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave após o carro em que estava colidir contra uma carreta na tarde de quinta-feira (29), na rodovia BR-262, perto ao Posto Fiscal Jupiá, em Três Lagoas.

Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta com placas de Mogi Guaçu, São Paulo, seguia sentido São Paulo, quando ao ver o veículo Nissan Versa, jogou a carreta para a lateral da pista. O veículo acabou pegando fogo e ficou totalmente destruído.

O Nissan versa foi parar também às margens da rodovia e teve a frente destruída. No carro, estava o motorista que ficou preso nas ferragens e uma mulher, que foi socorrida com dores por conta da pressão do cinto.

De acordo com o site Rádio Caçula, o motorista foi retirado do carro por equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde está intubado. O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Não há informações se houve batida entre os dois veículos.

Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local. O trânsito ficou congestionado em ambos os sentidos, além de pedaços da parte frontal do carro ficarem pela pista.

