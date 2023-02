Motorista embriagado causa grave acidente ao atingir motociclista no Colibri

Idoso, de 66 anos, embriagado, foi detido em flagrante na noite de quinta-feira (2) logo após provocar um grave acidente enquanto conduzia seu veículo, um Volkswagen Santana, e atingiu um motociclista, de 44 anos, na rua Francisco Martins de Souza, no Jardim Colibri, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima sofreu uma fratura na perna e foi encaminhado para a Santa Casa. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem prestou o atendimento.

Conforme o registro policial, o condutor estava no sentido norte ao sul, mas em determinado momento ele invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra o motociclista.

Ele passou pelo teste do bafômetro, que acusou 0,98 mg/l. Os dois veículos, bastante danificados, foram removidos para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como praticar lesão corporal culposa e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

