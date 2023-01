Motorista fica em estado grave após Parati bater em árvore durante acidente

Dois jovens, que não tiveram as identidades divulgadas, precisaram ser socorridos as presas após o carro em que eles estavam bater violentamente contra uma árvore na madrugada deste sábado (22), na Avenida das Flores, em Sidrolândia.

De acordo com o site Four News, eles seguiam em uma VW Parati quando o motorista, de 22 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore.

Em estado mais grave, o motorista foi encaminhado em vaga zero para Campo Grande, cidade a 68 km de Sidrolândia. O passageiro sofreu apenas escoriações leves.

As causas do acidente agora devem ser investigadas pelas equipes da Polícia Civil do município.

