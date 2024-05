Motorista fica ferido após carreta carregada com açúcar sair da pista na MS-276

Motorista de uma carreta, que estava carregada com açúcar, precisou ser socorrido nesta sexta-feira (24) após perder o controle e sair da pista na MS-276, entre Batayporã a Anaurilândia.

Conforme as informações do Jornal da Nova, o motorista estava seguindo para Sarandi (PR) depois de carregar o veículo em uma usina da região. Por motivos ainda a serem apurados, o motorista perdeu controle, saiu da pista e parou nas margens da via todo avariado.

Por conta da dinâmica, o condutor ficou preso dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo a retirada do homem. A vítima estava com traumatismo no crânio e escoriações diversas pelo corpo, sendo levado para o Hospital Regional.

Além do socorro, equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária) atenderam a ocorrência.

