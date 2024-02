Motorista fica ferido em acidente com capotamento em Dourados

Um motorista acabou ficando ferido em um acidente, na manhã desta segunda-feira (12), após se envolver em um capotamento no cruzamento das ruas Ponta Porã com a Candido Câmara, em Dourados.

Segundo o portal Dourados News, um veículo GM/Onix seguia pela João Candido Câmara quando invadiu a preferencial, na esquina com a Ponta Porã, batendo contra um Honda Civic e capotando logo em seguida.

Apesar do capotamento, o motorista do Onix sofreu apenas escoriações e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Um casal estava no Civic, e não sofreram nenhum ferimento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também