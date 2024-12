Motorista foge após colidir com motocicleta e deixar piloto ferido na Capital

Na noite da última sexta-feira (27), um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou o motociclista gravemente ferido no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Rua José Paes de Faria, no Bairro Guanandi II, em Campo Grande.

O motorista do veículo fugiu do local após a colisão, e o motociclista, que não foi identificado por estar sem documentos, foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com o boletim de ocorrência, a moto estava seguindo pela Avenida Ernesto Geisel no sentido centro-bairro quando foi atingida por um carro que vinha pela Rua José Paes de Faria. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu no chão, sofrendo fraturas no braço direito e diversas escoriações.

A vítima precisou ser intubada durante o atendimento e foi levada à Santa Casa. Uma testemunha permaneceu no local para auxiliar a vítima até a chegada do socorro.

A Polícia Civil, acompanhada de uma perita técnica, esteve no local para colher evidências. A moto foi recolhida para o pátio do Detran-MS devido aos danos causados.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o motorista será investigado por lesão corporal culposa no trânsito, omissão de socorro e fuga do local do acidente.

