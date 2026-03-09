Motorista foge e abandona SUV com R$ 175 mil em cigarros em Rio Brilhante

Carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliada em R$ 175 mil, foi apreendida por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na tarde de domingo (8), na região de Rio Brilhante. O material era transportado em um veículo Honda CR-V.

A apreensão ocorreu na MS-465, conhecida como Estrada do Suez. De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento pela BR-163 quando tentou abordar o motorista do veículo, que desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade.

Os policiais iniciaram acompanhamento por cerca de 32 quilômetros por estrada de terra até que o condutor abandonou o carro e fugiu para uma área de vegetação. Apesar das buscas realizadas na região, ele não foi localizado.

Durante a vistoria no automóvel, os militares encontraram 50 caixas de cigarros de origem estrangeira, que ocupavam todo o interior do veículo.

A carga apreendida foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre forças de segurança estaduais e federais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também