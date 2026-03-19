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PolÃ­cia

Motorista joga arma de carro e foge da polÃ­cia no SÃ£o Jorge da Lagoa

O revÃ³lver estava em uma Ã¡rea de mata

19 marÃ§o 2026 - 16h11Brenda Assis

Um revólver calibre .38 com cinco munições foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Choque faziam policiamento na região quando foram abordadas por uma pessoa, que preferiu não se identificar. Ela informou que o motorista de um carro vermelho havia jogado um objeto pela janela ao perceber a aproximação da viatura.

Diante da denúncia, os policiais foram até o local indicado e encontraram a arma em meio ao mato.

Ainda segundo a polícia, foram feitas buscas na região para tentar localizar o veículo e o responsável por descartar o revólver, mas ninguém foi encontrado.

A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e será investigado.

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