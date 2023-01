Motorista joga caminhonete em cima de motociclista em discussão na Nelly Martins

Alta velocidade e uma possível rixa na Avenida Nelly Martins causou a colisão de uma caminhonete e uma moto no início da tarde desta terça-feira (3), no bairro Carandá Bosque.

No local, um moto entregador que viu o acidente contou a reportagem do JD1, que o motociclista e o motorista da caminhonete estavam indo muito rápido e “do nada” a moto entrou na frente da faixa lateral, onde estava a testemunha. “Nisso o motorista da caminhonete jogou o veículo para cima do motociclista”.



A moto bateu na lateral da caminhonete, o moto entregador que presenciou a colisão ajudou o motociclista caído que segundo ele, deslizou cerca de oito metros antes de parar. A informação é de que o motorista e o motociclista estariam discutindo desde a rotatória da Mato Grosso com a Nelly Martins. "Eles estavam tretando e gritando desde lá no sinaleiro", afirmou a testemunha.



A vítima ficou desacordada e teve convulsões, o Corpo de Bombeiros Militar chegou e prestou os primeiros socorros no local, mas a situação ainda é grave. Depois do acidente, a caminhonete fugiu. Autoridades estão no local para os procedimentos de socorro.







Deixe seu Comentário

Leia Também