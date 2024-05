Motorista morre ao bater de frente com ônibus em Dourados

Motorista, identificado como Julio Soares Ferreira, de 38 anos, morreu após colidir o carro que conduzia contra um ônibus nas proximidades do Anel Viário, próximo a PED (Penitenciária Estadual de Dourados), durante a noite de quinta-feira (29).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em Ford Fiesta, quando, por motivos ainda não identificados, acabou invadindo a pista contrária na contramão e colidindo contra o ônibus.

O veículo de viagem, de uma empresa de turismo, estava voltando com 44 alunos da universidade de Dourados para Fátima do Sul. Apesar da gravidade da colisão, apenas um acadêmico que estava no ônibus feriu o joelho e precisou ser socorrido para o hospital.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando socorro ao aluno e constatando o óbito da vítima fatal.

O caso acabou sendo constatado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também