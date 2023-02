Motorista morre após bater de frente com contra carreta em MS

Luiz Carlos Mirandola, de 22 anos, morreu após bater a caminhonete em que estava contra uma carreta no final da tarde de quinta-feira (23), na BR-158, em Paranaíba.

De acordo com a Rádio Paranaíba FM, a vítima fatal estava em uma Fiat Toro quando acabou batendo de frente contra o veículo que vinha no sentido contrário. Com o impacto, a caminhonete parou às margens da pista e ficou totalmente destruída. O motorista não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. O motorista da carreta, de 59 anos, não sofreu ferimentos no acidente. A carreta sofreu alguns danos e ficou parada no acostamento pista.

A Perícia e Polícia Rodoviária Federa (PRF) foram acionados no local para fazer as investigações iniciais sobre a colisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também