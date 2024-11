Motorista morre após bater na traseira de carreta em Jaraguari

O caminhoneiro Fábio Rogério Garcia, de 43 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito durante a noite de quarta-feira (27), na BR-163, próximo ao Posto Campeão, em Jaraguari.

Conforme o registro policial, Fábio conduzia uma carreta Scania branca quando, por motivos ainda não identificados, acabou atingindo a traseira de uma carreta Volvo branca.

As equipes da CCR MSVias foram acionadas, junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), mas ao chegar no local o condutor já estava sem sinais vitais. A Polícia Civil e a Perícia também foram enviadas para a cena do acidente, onde realizaram os levantamentos sobre os fatos.

Por telefone, os policiais informaram a esposa de Fábio, entregando seus pertences pessoais as equipes funerárias para que depois fossem repassados a ela.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

