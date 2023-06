Motorista morre após perder o controle e bater na traseira de caminhão estacionado

O motorista Argemiro Rodrigues, de 67 anos, morreu após o carro em que estava colidir contra a traseira de um caminhão estacionado em frente a um frigorífico localizado na MS-316, em Aparecida do Taboado.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em um Volkswagen Gol pela rodovia sentido Santa Fé do Sul (SP) à Aparecida do Taboado (MS) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos pelas equipes policiais, acabou perdendo o controle do veículo.

Ao sair da pista e invadir o acostamento do lado direito, Argemiro atingiu a traseira de um caminhão que estava estacionado próximo ao frigorífico. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morrei ainda no local do acidente.

Equipes da Polícia Civil, PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e da Perícia Técnica foram até o local para fazer as investigações iniciais sobre o caso, que foi registrado na delegacia do município como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

