Motorista morre em acidente entre três veículos e uma vaca na saída para Rochedo

Motorista, de 59 anos, identificado como João Eudes, morreu na noite desta segunda-feira (12) em um acidente de trânsito que envolveu três veículos e uma vaca que estava solta na pista da MS-080, próximo à chácara Vale Verde, no trecho que liga Campo Grande para Rochedo.

A esposa da vítima, identificada como Maria Celia, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa com alguns ferimentos. As demais pessoas não precisaram de atendimento médico no local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, João e a esposa estavam em uma Volkswagen Saveiro no sentido de Campo Grande para Rochedo, quando em determinado momento, colidiu com uma vaca na pista. Ao atingir o animal, o carro invadiu a pista contrária e bateu frontalmente contra um Hyundai Creta, que seguia no sentido contrário.

Após essa segunda colisão, a Saveiro ainda teve sua traseira colidida por um Chevrolet Corsa, que seguia no mesmo sentido da capital para a cidade interiorana. O condutor do Corsa chegou a parar a 400 metros do local da batida e abandonou o local, não sendo localizado.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica que fizeram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, omissão de cautela na guarda de animais e afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil, na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também