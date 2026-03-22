Motorista morre horas apÃ³s bater carro em poste de luz em CorumbÃ¡

Rafael Pires das Neves, de 39 anos, morreu após um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (21), na Rua Domingos Sahib, na região do Porto Geral de Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 23h55 para atender a ocorrência. No local, os militares encontraram a vítima fora do veículo, caída ao solo, inconsciente, com sinais vitais e sem fraturas aparentes.

Rafael conduzia um Honda Civic que colidiu contra um poste de iluminação pública. Populares que estavam na região prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe de resgate. Após o atendimento pré-hospitalar, ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro municipal, onde ficou sob cuidados médicos.

Apesar dos esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Militar também esteve no local. Conforme o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia Civil como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, não foi possível determinar a dinâmica do acidente.

O impacto causou danos ao poste de iluminação pública. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelas autoridades.

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