Polícia

Motorista morre preso as ferragens após colisão frontal em Santa Rita do Pardo

Com a força da batida, o veículo de passeio ficou destruído

07 fevereiro 2026 - 18h51Brenda Assis
O acidente aconteceu na madrugada de ontemO acidente aconteceu na madrugada de ontem   (Reprodução/Dá Hora Bataguassu)

Um motorista, ainda não identificado, morreu após um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na rodovia MS-040, a cerca de 70 quilômetros de Santa Rita do Pardo, na região leste de Mato Grosso do Sul. A colisão aconteceu na noite de sexta-feira (6).

Segundo informações divulgadas pelo site Dá Hora Bataguassu, a batida foi frontal e envolveu um Chevrolet Onix. O condutor do automóvel ficou preso às ferragens e morreu no local.

De acordo com as informações iniciais, o motorista do Onix seguia no sentido Santa Rita do Pardo quando, por motivos que ainda serão apurados, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com a carreta, que trafegava no sentido oposto. O caminhoneiro ainda tentou desviar para evitar o impacto, mas não conseguiu impedir a batida.

O Corpo de Bombeiros de Santa Rita do Pardo foi acionado para atender a ocorrência. Com a força da colisão, o veículo de passeio ficou destruído.

O trânsito na rodovia precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e do Núcleo de Perícias estiveram no local para os procedimentos de praxe e para apurar as circunstâncias do acidente.

