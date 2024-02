Motorista morrem durante acidente entre três carretas na MS-276, em Batayporã

Dois motoristas, ainda não identificados, morreram durante um grave acidente na MS-276, ocorrido nas primeiras horas da manhã deste domingo (25), entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a colisão teria envolvido três carretas, sendo que duas delas teriam colido frontalmente na pista.

Por conta da colisão, o motorista do terceiro veículo não teve tempo de realizar o desvio ou frear, por isso bateu na lateral de uma das carretas e a carga de soja que transportava ficou espalhada na pista.

Durante a batida, uma das carretas pegou fogo na sequência. O motorista morreu carbonizado ainda no local, pois ficou preso as ferragens. O outro condutor também faleceu sem ser socorrido, pois teve ferimentos graves e ficou preso nas ferragens da cabine do caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, junto com as equipes da PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e a Perícia Criminal.

Ainda de acordo com o site, por conta da gravidade do acidente o trânsito foi interrompido nos dois sentidos. A PMR teria informado que a pista deve ser liberada apenas após às 12h de hoje.

