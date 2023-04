Motorista morto na BR-163 tinha 49 anos e invadiu a contramão

O motorista morto em um acidente na tarde de ontem (7), na BR-163, na saíde de Três Lagoas, em Campo Grande, foi identificado como Clodoaldo Afonso Teixeira Filho, de 49 anos, conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria invadido a contramão quando colidiu o Chevrolet Onix com uma carreta.

Ainda de acordo com a ocorrência, a carreta seguia sentido Cuiabá, já o motorista do carro no sentido contrário, segundo informações do condutor da carreta, Clodoaldo invadiu a pista e veio na contramão de frente com o outro veículo.

O caminhoneiro ainda relatou que tentou desviar indo para o acostamento, mas não deu tempo de evitar a colisão. O Corpo de Bombeiros e uma equipe da concessionária CCR MSVia foram até o local para prestar socorro à vítima, porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Perícia também foram acionadas.

