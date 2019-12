Duas crianças morrem em acidente fatal

Sarah Chaves, com informações da Última Hora

Um carro, conduzido por Victor Javier Ayala, 26 anos, teve sua roda estourada durante um percurso na rodovia PY-02, no Paraguay, no domingo (1). O veículo bateu violentamente contra uma árvore ferindo outros dois adultos que estavam dentro do carro e causando a morte de duas crianças.

Os outros três adultos eram, Ruth Ramona Delgado, 27 anos, e Víctor Ayala, 58 anos, que tiveram leves ferimentos e foram conduzidos para o centro de atendimento mais próximo

Já Ian Maximiliano Ayala, 5 anos, e Victoria Ayala, 11 meses não resistiram e morreram no local.

Aparentemente, um pneu estourou, durante a viagem, o que fez o condutor perder o controle do carro que acabou batendo violentamente em uma árvore na beira da estrada. Os ocupantes do carro já estão fora de perigo.

