Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro dentro de carro capotado

Dentro de um carro capotado em uma rodovia do Rio de Janeiro, um homem de 61 anos foi encontrado morto com ferimentos causados por arma de fogo, na noite do domingo (17). O caso ocorreu em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com Policiais Militares de São Gonçalo, uma segunda vítima do acidente também sofreu um ferimento no joelho e foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento de Santa Luzia, próxima ao local do acidente. Não há informações sobre o estado de saúde.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar e passou por perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que ficará responsável pela investigação do caso. A delegacia não divulgou se a principal linha de investigação do caso é homicídio ou latrocínio - roubo seguido de morte.

Deixe seu Comentário

Leia Também