Motorista perde o controle e morre apÃ³s ser atingido por caminhÃ£o na BR-163, em ItaquiraÃ­

Um acidente de trânsito fatal vitimou Genival dos Santos, de 51 anos, na tarde de sábado (22) na BR-163, no trecho do KM-115 da rodovia na cidade de Itaquiraí.

De acordo com o Portal do Conesul, Genival perdeu o controle de seu Chevrolet Meriva durante uma tentativa de ultrapassagem. Com isso ele acabou colidindo com o rodado traseiro de um caminhão, rodou na pista e foi atingido por outro caminhão que seguia no sentido contrário.

Equipes da concessionária CCR MS Vias e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas. Apesar dos esforços de socorro, Genival não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O caso está sendo investigado pela polícia, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

