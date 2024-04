Motorista perde controle e tomba carreta após pneu estourar em Deodápolis

O estouro de um pneu fez uma carreta, que estava carregada com soja, tombar durante a manhã desta segunda-feira (15), na BR-376, município de Deodápolis. Por sorte, o motorista teve apenas ferimentos leves pelo corpo.

Conforme as informações iniciais, o condutor estava seguindo de Deodápolis para a cidade de Ivinhema, porém, a cerca de 8 km do perímetro urbano da cidade, um dos pneus do eixo traseiro estourou.

Ao perder o controle de direção, o veículo saiu da pista e tombou no acostamento, em uma área de desnível.

Por conta do acidente, o motorista teve um corte na orelha direita e na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Ivinhema. Os militares precisaram ainda lavar a pista, para tirar parte da carga que ficou espalhada no chão.

