Motorista tenta fazer ultrapassagem proibida e bate em caminhão na BR-060

Um motorista, de 26 anos, foi socorrido em estado grave após capotar o Chevrolet Prisma que ele estava durante uma ultrapassagem indevida depois de uma curva na BR-060, região do anel rodoviário em Campo Grande. Ele seguia sentido Rochedo quando o acidente aconteceu.

A reportagem do JD1 Notícias apurou que ao tentar fazer a ultrapassagem, o condutor acabou colidindo contra um caminhão caçamba, que vinha no sentido contrário, antes de capotar na pista.

A região onde o jovem tentou fazer a ultrapassagem é sinalizado por faixa continua, indicando que não seria permitido fazer a manobra.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local fazendo as investigações iniciais sobre o caso, sendo levantado que o motorista do carro não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima até a Santa Casa em estado grave. Ele sofreu um traumatismo craniano. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também