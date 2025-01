MP arquiva inquérito que apurava morte durante ação policial

Saiba Mais Polícia AGORA: Lojista é sequestrado e bandido morre em confronto com o Choque na Capital

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) decidiu arquivar a investigação que apurava a morte de Geovane Ferreira de Lima, de 27 anos, durante um confronto com policiais militares em Campo Grande, ocorrido em 04 de janeiro de 2024, no Bairro Vida Nova III.

A ação policial foi realizada por militares do Batalhão de Choque (BPChoque), que atendiam uma ocorrência de sequestro e cárcere privado, iniciada no Bairro Portal Caiobá. A situação evoluiu para o Bairro Vida Nova III, onde Geovane reagiu com violência ao ser abordado pelos policiais. Durante o confronto, foram apreendidas armas e porções de droga.

O relatório final do Inquérito Policial Militar (IPM) concluiu que "não há indícios de crime ou transgressão disciplinar por parte dos policiais militares envolvidos na ocorrência, uma vez que agiram dentro dos estritos limites da lei e do dever funcional."

A promotora da 21ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Luciana do Amaral Rabelo, decidiu pelo arquivamento do caso. Em seu parecer, afirmou: “Diante do exposto, o Ministério Público Estadual, com fulcro no artigo 18 do Código de Processo Penal, requer a homologação do arquivamento do presente feito, resguardando a possibilidade de reabertura das investigações caso surjam novos indícios ou suspeitas.”

