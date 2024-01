AGORA: Lojista é sequestrado e bandido morre em confronto com o Choque na Capital

Um confronto com o Batalhão de Choque terminou na morte de um homem, ainda não identificado, durante o começo da tarde desta quinta-feira (4), na Rua dos Meninos, localizada no Residencial Vida Nova III, em Campo Grande. Duas pessoas foram presas.

Conforme o apurado pela reportagem, o homem seria um dos sequestradores do dono de uma loja de celulares, que ficou algumas horas preso dentro de um quarto na região do Bairro Villagio Vitória, logo nas primeiras horas da manhã.

O boletim de ocorrência do sequestro conta que o homem tem algumas lojas e estava negociando celulares com uma moradora da cidade de São Paulo (SP). Ontem, uma mulher identificada apenas como ‘Maria’ teria entrado em contato para lhe vender alguns aparelhos, marcando o encontro para a noite. Porém, por conta do horário ele acabou remarcando para hoje de manhã.

Por volta das 7h, ele e mais dois amigos foram até o local marcado. Ao chegar, foram recebidos por um homem de aproximadamente 23 anos, que pediu para que guardassem a caminhonete que estavam na garagem.

Ao entrar, acabaram sendo rendidos por homens armados, que os levaram para um quarto amarrando suas mãos e pés. A todo instante, os autores eram violentos e exigiam que a vítima entregasse uma quantia em dinheiro, pois caso contrario iria matá-los.

Com medo, a vítima transferiu R$ 16 mil para a conta de uma mulher. Momentos depois, as vítimas conseguiram se livrar das amarrações de suas mãos e quando os autores retornaram para o quarto, eles conseguiram fechar a porta com um sofá. Os homens chegaram a efetuar um disparo contra a parede, mas como viram que não iriam conseguir mais acesso, fugiram sem levar mais nada.

A Polícia Civil, Polícia Militar e Perícia Técnica foram acionadas para ir até o local, onde atenderam a ocorrência.

Confronto e prisões – Já no começo da tarde de hoje, um homem morreu durante um confronto com o Batalhão de Choque, Residencial Vida Nova III, em Campo Grande. Ele está sendo apontado como um dos envolvidos no sequestro.

Uma mulher e um homem, que não tiveram a identidade divulgada, foram presos por envolvimento no caso.

Neste momento, a Polícia Civil e Perícia são aguardadas na casa onde o confronto aconteceu.

Deixe seu Comentário

Leia Também