MP é contrário a liberdade de jovem que matou namorada em acidente

O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) se manifestou contra a liberdade de Ricardo França Júnior, 24 anos, responsável pelo acidente que matou a namorada Barbara Wsttany Amorim Moreira, de 21 anos. Em sua alegação, a promotora do caso, Grázia Strobel da Silva Gaifatto, afirma que, caso não se mantenha a prisão, haverá uma sensação de impunidade no caso de mortes provocadas por condutores embriagados.

Ricardo passou por audiência de custódia, mas a Justiça deve definir, em um prazo de 48 horas, se mantém, ou não, a prisão do rapaz. Em sua defesa sobre a permanência da prisão preventiva, a promotora declara que “As recorrentes mortes provocadas por condutores de veículo automotor embriagados em nossa Capital, ocasionam a instabilidade social, robustecendo a necessidade de decretação de prisão preventiva também como medida de afastar a sensação de impunidade, corroborando, novamente, à ordem pública”.

A defesa elenca que o cliente tem emprego e endereço fixo, também tem filho de oito anos, mas para o MP, não se mostrou claramente que Ricardo é responsável pela guarda do menino.

“Para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for 'homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até anos de idade incompletos' (...), não basta a comprovação da paternidade, coma juntada aos autos da certidão de nascimento, é necessário demonstrara tutela existente previamente”, finalizou.

Acidente

Bárbara Wsttany Amorim Moreira, morreu após ser arremessada de um veículo durante um acidente na noite do último sábado (11), no bairro Cabreúva, em Campo Grande. O namorado, Ricardo França Júnior, 24 anos, condutor do carro, apresentava sinais de embriaguez e foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal seguia em um veículo Pegeout 207 pela Rua 11 de Outubro, quando motorista perdeu o controle da direção logo após passar pelo cruzamento da Rua Jacarandá.

O carro bateu contra o muro de uma residência e capotou em seguida. Bárbara, foi arremessada para fora do veículo. Ela teve esmagamento de crânio e morreu na hora.

Ricardo sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motorista foi levado para a Santa Casa e permanece internado sob escolta policial.

