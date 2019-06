MS está entre os estados com menor número de homicídios

Mato Grosso do Sul está entre os estados com a menor taxa de homicídios de todo o país. O estado apresenta anualmente, entre 2007 e 2017, uma redução nesta modalidade criminal, conforme o Atlas da Violência 2019, que foi divulgado nesta quarta-feira (5), pelo Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

O levantamento feito pelo Atlas mostra que foram registrados no MS em 2017, um total de 659 homicídios, enquanto em 2007 foram 710 ocorrências, o que representa uma queda de 7,2% no número de homicídios dolosos.

A pesquisa também mostra que o estado configura entre as unidades da federação com as menores taxas de homicídios de jovens, entre 15 e 29 anos. O indicador aponta que em Mato Grosso do Sul foi de 40,6 por 100 mil habitantes, acima de Santa Catarina, São Paulo, Piauí e Distrito Federal.

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, os números do IPEA apontam uma queda nos casos de homicídios em 2017 em relação a 2016, de aproximadamente 1,8%, mas segundo as estatísticas da Secretaria essa redução é ainda maior. No ano de 2017 foram registrados 515 casos de homicídios dolosos, já em 2018 as ocorrências chegaram a 443 mortes, o que significa uma redução de 14%.

Esclarecimento de Homicídios

Conforme pesquisa do Instituto Sou da Paz, dos estados brasileiros, Mato Grosso do Sul é o que mais esclarece homicídios, e fechou o ano de 2018 com 63% das ocorrências elucidadas. A meta da Polícia Civil em 2019 é conseguir chegar a 80% de esclarecimentos de homicídios.

Segundo levantamento divulgado pela Polícia Civil, dos 79 municípios que compõem o Estado 23 solucionaram todos os casos, ou seja, chegaram a 100%.

Entre as cidades mais populosas de MS: Três Lagoas (94,1%), Dourados (71,7%), Campo Grande (65%) e Corumbá (62,1%).

É importante destacar que o percentual pode crescer ainda mais no decorrer do ano, visto que se um caso ocorrido em 2018 seja solucionado no decorrer de 2019, ele fica computado conforme a data da ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também