'Mula do tráfico', boliviano morre após ingerir 100 cápsulas de cocaína em Três Lagoas

Morreu durante a terça-feira, dia 18, em Três Lagoas, o boliviano Juvenal Calle Ortega, de 23 anos, devido a complicações no estado de saúde após ter ingerido cerca de 100 cápsulas de cocaína. Ele era considerado uma das 'mulas do tráfico'.
O jovem saiu de Corumbá e iria até São Paulo, quando passou mal ainda na manhã do dia 10 de novembro, onde precisou ser socorrido com urgência para a unidade hospitalar de Três Lagoas, mas não resistiu após uma semana.
Segundo informações do portal 24H News MS, o condutor do ônibus precisou parar na divisa entre Três Lagoas e Castilho, no interior de São Paulo, logo após Juvenal apresentar um quadro de convulsão e sofrer um agravamento no quadro de saúde.
Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima, encaminhando até o Hospital Auxiliadora, onde ficou constatado que o boliviano havia ingerido cerca de 100 cápsulas de cocaína, que poderiam ter se rompido no organismo, provocando uma séria intoxicação.
A jovem que seguia com o boliviano informou que também havia ingerido cápsulas de cocaína, cerca de 72, mas não havia passado mal. Durante a internação, Juvenal expeliu 25 cápsulas, porém, mesmo com todo suporte médico, ele não resistiu e morreu nesta terça-feira.
Ainda conforme o site local, nos últimos dias, a jovem apresentou piora no quadro de saúde e precisou ser transferida para Campo Grande, onde permanece internada em estado grave sob escolta.