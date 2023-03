Mulher acerta facada no pescoÃ§o de marido apÃ³s briga no Danubio Azul

Uma mulher, de 25 anos, está sendo procurada pela polícia após desferir uma facada no pescoço do seu companheiro, de 47 anos, na noite desta quarta-feira (8), no bairro Danubio Azul, em Campo Grande, após uma briga entre eles.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi solicitada para atender uma ocorrência de violência doméstica, mas ao chegar no local, encontrou o homem caído, desacordado e com um corte na lateral esquerda do pescoço.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos médicos e a vítima recobrou a consciência e os envolvidos notaram um estado de embriaguez no homem. Ele foi conduzido para a Santa Casa devido ao ferimento.

Policiais conversaram com a mãe do homem e relatou que as brigas entre eles são frequentes. Os militares realizaram diligências pela região, mas não conseguiram encontrar a suspeita.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

