Mulher acorda de coma e conta que o marido colocou fogo nela em SP

A jovem Dara Cristina de Andrade Rossato, de 27 anos, acusou o marido de ter jogado álcool em seu corpo e ateado fogo para matá-la durante uma discussão, em maio deste ano. Ela esta internada Hospital das Clínicas em São Paulo (SP), onde permaneceu sedada e intubada até o início desta semana, quando acordou do coma.

Conforme o G1, o crime aconteceu na casa onde o casal morava, na cidade de Franca (SP). Vizinhos teriam relatado a polícia que no dia em que tudo aconteceu ouviram uma discussão entre os dois, seguida por gritos socorro feitos por Dara vindos de dentro da residência.

O marido disse que socorreu a mulher com ajuda dos vizinhos e chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, o caso era tratado como um acidente doméstico, uma vez que o suspeito contou as autoridades que a jovem avia se acidentado enquanto usava álcool para lavar roupas.

No começo da semana, Dara acordou do coma em que estava e gravou um vídeo, acusando o companheiro de ter na verdade jogado álcool e ateado fogo nela. “Isso aqui que eu estou passando é resultado dele, resultado do machismo dele. Ele ainda me bateu. Eu só quero que ele vá preso, só isso. Estou sofrendo muito, só Deus sabe o tanto que eu estou sofrendo. Por favor, põe ele na cadeia, só isso que eu quero, que ele vá preso e pague o que ele fez comigo", afirma.

A jovem teve graves queimaduras no rosto, nas mãos e no tórax. Ela segue em recuperação no HC.

No decorrer da investigação, o delegado da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Marcio Murari, alterou a tipificação para tentativa de feminicídio. A Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito, mas ele ainda não foi encontrado. O caso segue sendo investigado.

