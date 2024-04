Mulher acorda e encontra o marido morto em casa no Parque dos Laranjais

O homem de 51 anos, morador do Parque dos Laranjais foi encontrado morto na manhã deste domingo (21), com uma corda de nylon amarrada no pescoço.

Segundo informações do registro policial, há alguns meses Josué sofreu um acidente e quebrou algumas costelas, desde então ele se afastou do serviço no qual era Guarda Civil Metropolitano e teve que tomar vários medicamentos, pois sentia fortes dores, o que pode ter resultado na depressão, pois ele era uma pessoa bastante ativa e não aceitava ficar parado.

À polícia a esposa relatou que ouviu quando o marido soltou o cachorros por volta de 5h da manhã, como de costume e às 7h ela se levantou e encontrou o homem sem vida e acionou os bombeiros.

Ficou constatado que ele praticou suicídio subindo numa pequena escada de dois degraus, onde amarrou uma corda de nylon no pescoço, ficando suspenso no suporte do Toldo localizado na varanda da residência.

A Polícia Militar chegou primeiro e tentou fazer os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros que constatou o óbito. O caso foi registrado como suicídio.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

