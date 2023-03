Josiley Fernandes Ribeiro, de 43 anos, acusou legítima defesa em seu interrogatório preliminar logo após esfaquear e matar seu marido, Carlos Henrique de Oliveira, de 42 anos, na madrugada de domingo (26), no Jardim Morenão, em Campo Grande.

Ela foi detida pela Polícia Militar ao lado do corpo da vítima, sentada em uma calçada na rua Cascais. Testemunhas presenciaram a cena do crime.

Josiley teria dito após o assassinato que "nenhum homem bateria nela", levantando a suspeita de possível violência doméstica.

Uma testemunha, que estava na rua, disse para a polícia que Carlos Henrique chegou a pedir ajuda após ser atingido pelas facadas provocadas pela sua companheira. Em determinado momento, ao agonizar, ele implorou para não ser morto.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas atestou o óbito.

A Polícia Civil acompanhada da Perícia Científica estiveram pelo local e não foi informada a quantidade de perfurações no corpo da vítima.

O caso foi registrado como homicídio simples e Josiley deve passar por audiência de custódia, já que o delegado de plantão representou pela sua prisão preventiva.

