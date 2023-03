Mulher apanha do marido apÃ³s perder as chaves de casa em MS

Homem, de 42 anos, foi preso durante a madrugada deste sábado (4) após bater na esposa, de 48 anos, por causa do ‘sumiço’ de uma das chaves da casa, em Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, a vítima contou que estava na casa onde mora com o companheiro quando começaram a discutir sobre o fato de ela ter pedido as chaves da residência.

Ainda conforme os relatos dados pela mulher, o casal estava na casa de amigos, ingeriram bebida alcoólica e ao retornarem, ela procurou as chaves em sua bolsa e não as encontrou. Por conta do fato, o homem passou a xingá-la e dizer: “Você não vale nada”.

O suspeito então pulou o muro do imóvel para abrir o portão e a vítima ao entrar na residência, sentindo-se ofendida, tentou fechar a porta, mas acabou empurrada, ocasionando uma lesão em seu braço direito.

Aos policiais a mulher disse que não tinha mais condições de manter relacionamento com o suspeito, diante das vezes que foi agredida fisicamente e psicologicamente. Ela também solicitou medida protetiva.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o suspeito foi autuado em flagrante por injúria e lesão corporal dolosa, ambas no contexto da violência doméstica.

