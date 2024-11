Mulher apanha do marido durante briga ao voltar da casa da sogra em Sidrolândia

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi agredida pelo companheiro durante o final de semana na cidade de Sidrolândia. O caso foi denunciado pela vítima.

A vítima procurou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade após apanhar do marido. Ela então pediu para uma funcionária do local ligasse para a Polícia Militar.

Para as autoridades, a mulher contou que estava voltando da casa da sogra quando começou a discutir com seu companheiro. Durante a briga, o homem derrubou a vítima no chão e deu um tapa em seu rosto.

Ele ainda aproveitou para quebrar o celular da esposa, para impedir que ela pedisse por socorro. No entanto, ela conseguiu ir até a unidade de saúde para receber atendimento médico e pedir ajuda.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também